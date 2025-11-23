Стало известно, о чем говорили Эрдоган и Макрон в ЮАР

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что будет добиваться мира на Украине и использовать все возможности дипломатии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого президента.

Эрдоган встретился с Макроном в ЮАР, где политики участвуют в саммите G20. Они обсудили двусторонние отношения между Турцией и Францией, а также конфликты на Украине и Ближнем Востоке.

Турецкий президент отметил, что необходимо сохранять перемирие в Газе и придерживаться принципа мирного существования палестинского и еврейского государств.

«Президент Эрдоган заявил, что для прекращения войны между Украиной и Россией на основе справедливого и прочного мира необходимо использовать все возможности дипломатии», — сообщила канцелярия турецкого лидера.

По словам Эрдогана, Анкара будет прилагать все усилия, чтобы Москва и Киев начали мирные переговоры.