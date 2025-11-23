Украина провела первую встречу с Западом по мирному плану Трампа

Глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак провел первую встречу в Женеве по мирному плану президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта с Россией.

Сообщение по итогам встречи появилось в Telegram-канале чиновника.

«Украинская делегация, назначенная президентом Владимиром Зеленским, начала работу в Женеве», — заявил глава ОП.

Как сообщается, Ермак встретился с советниками по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии Джонатаном Пауэллом, Эммануэлем Бонном, Гюнтером Зауттером. После этого украинская делегация проведет переговоры с представителями США. Глава ОП Украины описал настрой как «очень конструктивный» и заявил о планах целого ряда встреч в разных форматах.

Ранее издание The Washington Post (WP) со ссылкой на документы раскрыло подробности альтернативного плана ЕС по Украине. Урегулирование всех остальных территориальных вопросов европейцы предлагают начать лишь после прекращения огня.