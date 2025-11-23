В «Большой двадцатке» заявили о нетерпимости к коррупции

Лидеры стран «Большой двадцатки» на саммите в Йоханнесбурге заявили о нетерпимости к коррупции и намерении укреплять культуру честности.

Декларация лидеров была опубликована на сайте Кремля.

«Мы обязуемся содействовать укреплению и продвижению культуры честности, подотчетности и прозрачности и недопущению конфликтов интересов для эффективного и действенного управления государственным сектором», — говорится в документе.

Также стороны выразили приверженность конвенции ООН против коррупции и поддержанию работы Глобальной оперативной сети антикоррупционных правоохранительных органов (GlobE).

«Мы вновь заявляем о приверженности не допускать предоставление «безопасной гавани» коррумпированным преступникам и активам, полученным в результате совершения коррупционных правонарушений», — говорится в документе.

Для достижения этой цели стороны договорились активнее сотрудничать с гражданским обществом и укреплять механизмы получения сообщений о коррупции.

Саммит «Двадцатки» в Йоханнесбурге проходит без участия США. Лидеры России и Китая в ЮАР не приехали, но отправили туда своих представителей. В принятой в первый день саммита декларации участники G20 также выступили за расширение Совбеза ООН за счет стран Африки, Азиатско-Тихоокеанского и Карибского регионов, а также Латинской Америки. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».