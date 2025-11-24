Финляндия проведет новый саммит под эгидой НАТО

Финляндия проведет первый саммит стран восточного фланга НАТО, который состоится 16 декабря. Об этом сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, его слова приводятся на официальном сайте финского правительства.

По словам Орпо, встреча состоится в Хельсинки. Ее участниками станут премьер-министры Латвии, Румынии, Литвы, Болгарии, Польши, Швеции и Эстонии. Саммит будет посвящен проблеме безопасности на восточном фланге Североатлантического альянса.

«Европа должна и дальше укреплять свою оборону на границе с Россией», — отметил премьер Финляндии.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб поприветствовал прогресс в переговорах США и Украины.