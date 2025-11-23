Раскрыты детали разработанного ЕС варианта мирного соглашения по Украине

Европейский вариант мирного урегулирования между Россией и Украиной подразумевает, что на украинские вооруженные силы не будут наложены какие-либо ограничения, пишет обозреватель Тоби Раджи в статье для The Washington Post.

Ранее западные массмедиа сообщили, что в ЕС обеспокоены возможным ограничением численности украинской армии, поскольку это делает страну «уязвимой для будущих нападений», и настаивают на том, что границы Украины «не должны изменяться силой».

По данным Раджи, лидеры ЕС подготовили свой проект в ответ на представленный Вашингтоном план из 28 пунктов, один из которых предусматривает ограничение численности ВСУ до 600 тыс. человек.

Автор статьи заметил, что положение об установлении предельной численности украинской армии есть и в российском меморандуме, который Москва передала Киеву на переговорах в Стамбуле в начале июня.

Келлог: Украине придется рассмотреть отказ от территорий

В рамках европейского плана предусматривается, что Украина вернет контроль над Запорожской атомной электростанцией и Каховской ГЭС; получит возможность «беспрепятственного прохода» по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой, пояснил обозреватель.

Вместе с тем, США предлагают запустить ЗАЭС под контролем МАГАТЭ, а произведенную электроэнергию распределять поровну между Россией и Украиной в пропорции 50:50.

Высокопоставленный европейский дипломат раскрыл, что ответ Европы будет обсуждаться на встрече представителей стран Запада и Украины в Женеве 23 декабря. На переговоры приедут высокопоставленные представители Франции, Германии и Великобритании, резюмировал Раджи.