В Раде высказались об увольнении Зеленским Ермака и Умерова

Владимир Зеленский не уволит приближенных к нему высокопоставленных чиновников — Андрея Ермака и Рустема Умерова, — ставших фигурантами коррупционного скандала. Об этом заявил депутат Верховной рады Сергей Рахманин, сообщает РИА Новости.

В интервью украинским изданиям депутат сказал, что видит смысл в том, чтобы Зеленский сменил руководителя своего офиса Андрея Ермака и секретаря СНБО Рустема Умерова. Такой шаг находится в пределах его полномочий.

«Но я почти уверен, что он этого не сделает», — сказал Рахманин.

Он возмутился тем, что «какой-то черт может делать все, что вздумается», а люди, которых собрал Зеленский, «могут обсуждать, кого ставить министром или послом».

В Раде рассказали о подготовке обвинения Умерову

По его мнению, чтобы выйти из политического кризиса, Зеленскому необходимо публично признать свою ответственность за коррупцию в правительстве.

Сейчас «у него ситуация плохая», и не имеет значения, был ли Зеленский причастен к коррупционной схеме или только создал условия для нее, добавил депутат.

Ранее в Госдуме заявили, что коррупционный скандал на Украине может затронуть многих политиков ЕС.