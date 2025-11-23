Премьер Канады бросил дерзкий упрек Трампу

Мир, как считает премьер-министр Канады Марк Карни, способен добиваться прогресса по целому ряду вопросов и без участия Вашингтона.

Карни на пресс-конференции в Йоханнесбурге в рамках саммита G20 сказал, что мероприятие объединило государства, представляющие «три четверти населения планеты, две трети мирового ВВП и три четверти мировой торговли». Причем «без формального участия США». По словам канадского премьера, которые приводит Bloomberg, это говорит о том, что «центр тяжести мировой экономики смещается».

Карни подчеркнул, что не позволит американскому президенту Дональду Трампу диктовать свою повестку.

США, как известно, бойкотировали саммит G20, который проходит 22-23 ноября в ЮАР.