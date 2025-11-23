Туск захотел выяснить, кто "на самом деле" придумал мирный план по Украине

Прежде чем приступать к рассмотрению, было бы полезно выяснить, кто именно является создателем "мирного предложения" по урегулированию конфликта в Украине, - заявил польский премьер-министр Дональд Туск.

Согласно данным, полученным телеканалом Sky News из собственных источников, высокопоставленные европейские политики могут посетить Вашингтон во вторник, чтобы повлиять на позицию президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу.

В материале также указывается, что встреча представителей Евросоюза и Соединенных Штатов в Женеве в воскресенье направлена на создание благоприятной обстановки и определение стратегии на ближайшее время. Помимо этого, планируется проведение совещания европейской "коалиции заинтересованных лиц", после которого, как сообщает телеканал, делегация европейских лидеров, вероятно, направится в США.