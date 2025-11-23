В ЮАР прокомментировали отказ Аргентины подписать итоговый документ саммита

Претория считает нормальным тот факт, что Аргентина не одобрила итоговый документ декларации саммита «Большой двадцатки» (G20), рассказал глава отдела по работе со СМИ при правительстве ЮАР Уильям Балойи. Об этом пишет РИА Новости.

В субботу, 22 ноября, МИД Аргентины сообщил, что страна не поддерживает итоговый документ G20. Дипломаты заметили, что этот шаг обусловлен нарушением правил консенсуса, регулирующих деятельность G20, а также наличием геополитических разногласий.

В ведомстве выразили сожаление, что декларация была сочтена одобренной без достижения согласия всех членов форума, включая Аргентину и ряд других государств.

Журналисты попросили чиновника прокомментировать решение аргентинских властей.

«Аргентина была единственной страной, которая высказала некоторые оговорки. Это вполне нормально», — пояснил Балойи.

По его словам, это не первый случай выражения обеспокоенности странами по поводу декларации G20. Он добавил, что работа над достижением консенсуса может продолжаться на следующих саммитах группы.

Лидерский саммит G20 проходит 22-23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавляет заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.