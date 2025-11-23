В Швейцарии пройдут переговоры по поводу мирного плана Трампа

В Женеве в ближайшее время начнутся многосторонние переговоры по мирному плану администрации Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине.

Как сообщают информагентства, в швейцарский город прибыла делегация США во главе с государственным секретарем Марко Рубио и специальным посланником Стивом Уиткоффом. К переговорному процессу также присоединился министр армии США Дэниел Дрисколл, который ранее провел встречу с Владимиром Зеленским в Киеве.

По данным источников Reuters, хотя основные переговоры еще не стартовали, стороны уже провели серию координационных совещаний. В течение дня запланированы многоформатные консультации между американской и украинской делегациями.

Как отметил неназванный американский чиновник, целью текущего этапа является согласование последних деталей и выработка договоренностей, выгодных для Украины. При этом подчеркивается, что окончательное соглашение может быть достигнуто только после личной встречи Трампа и Зеленского.

Издание Washington Post сообщает о возможности визита Стива Уиткоффа в Россию в случае успешного проведения женевских переговоров. Накануне основных дискуссий стороны провели предварительные встречи, которые были охарактеризованы участниками как продуктивные. Дипломатическая активность свидетельствует о намерении администрации США активизировать мирный процесс и найти решение, которое могло бы устроить все заинтересованные стороны.