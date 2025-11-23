Брюссель отправил на переговоры в Женеве "серых кардиналов"

Институты Евросоюза будут представлены на переговорах в Женеве по Украине не лидерами, а вторыми лицами, которые тем не менее реально формируют европейскую повестку в Брюсселе.

Об этом сообщил журналистам европейский источник в Брюсселе.

"В переговорах в Женеве примут участие замгенсека по политическим вопросам внешнеполитической службы ЕС Олоф Скоог (второе лицо после Каи Каллас - прим. ТАСС) и глава кабинета председателя Еврокомиссии Бьорн Зайберт", - сообщил источник.

По имеющейся информации, также во встрече ожидается участие помощника главы Евросовета Педро Лурти.

В политических кругах Брюсселя есть общее видение, что эти чиновники имеют наибольшее влияние на формирование европейской повестки.

Лидеры - в Африке

Что касается их начальников - главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, председателя Евросовета Антониу Кошты и главного евродипломата Каи Каллас, они находятся сейчас в ЮАР на саммите Группы двадцати, откуда должны направиться в Анголу, где в понедельник состоится саммит ЕС - Африканский союз.

По этой же причине, как ожидается, и европейские страны, участвующие во встрече в Женеве - Германия, Франция, Великобритания, отправляют туда вторых лиц.

Консультации в Женеве станут для ЕС подготовкой к экстренному евросаммиту глав государств сообщества, который пройдет в понедельник в Луанде после саммита с Афросоюзом, о чем ранее сообщил Кошта. Такое развитие событий практически не оставляет сомнений, что европейские лидеры намерены действовать по той же схеме, что и после саммита Россия - США в Анкоридже - согласовывать общую позицию, а затем искать коллективной встречи с президентом США и убеждать его изменить мирный план.

План США

Ранее в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинутый Вашингтоном план не является "окончательным предложением" Киеву. При этом в случае отказа Киева принять его Трамп предложил Зеленскому "продолжать биться изо всех сил".

Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, вступление Украины в НАТО будет исключено, а русский язык должен стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России, а также передачу 100 млрд евро из замороженных в Европе активов РФ в фонд восстановления Украины, 50% прибыли из которого пойдет США.