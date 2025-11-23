Иран высказался о возможных санкциях США за сотрудничество с Россией

Возможные санкции США против Ирана из-за сотрудничества с Россией не подорвут решимость Тегерана защищать свои интересы.

Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи, сообщает РИА Новости.

«Санкции наносят нам вред, но ни в коем случае не могут подорвать нашу решимость защищать права и наши интересы», — сказал он.

Представитель иранского внешнеполитического ведомства напомнил, что Тегеран ежедневно сталкивается с санкционными пакетами США. Он также подчеркнул, что данные предупреждения стоят в одном ряду с угрозами, которые США делают и в отношении других стран.

Ранее в Конгрессе США заявили, что Россию ждут сокрушительные санкции. Президент США Дональд Трамп заявил, что также поддерживает законопроект по жестким санкциям против партнеров России и отметил, что туда может быть включен Иран.