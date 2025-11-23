Киев проводит диверсии в Европе, чтобы добиться ввода на Украину иностранных войск. Последняя подобная акция произошла на железнодорожной линии в Польше. Об этом заявил экс-помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен, опубликовавший аналитическую статью на платформе Substack.

Брайен пишет, что «последний конфуз» Киева и его союзников произошел в связи с диверсией на железнодорожной линии в Польше. Взрыв произошел на трассе между Варшавой и Люблином на юго-востоке.

Дональд Туск немедленно указал на Россию, не имея никаких доказательств. Он назвал случившееся «беспрецедентным актом саботажа».

По словам Брайена, реальный ущерб железной дороге был минимальным и символическим. Но «поляки хотели, чтобы он выглядел значимым и был делом рук России». В итоге они оконфузились, когда выяснилось, что подрыв совершили граждане Украины.

«Беда Туска и других сотрудников польских спецслужб в том, что люди, которых они поймали и арестовали, были украинцами, а не русскими. Чтобы скрыть свою ошибку, Туск попытался без каких-либо доказательств доказать, что украинцы работали на русских», — пишет аналитик.

Он приходит к выводу, что «Киев пытается спровоцировать Европу на отправку войск в Украину».

«Многие из до сих пор необъяснимых предполагаемых атак дронов в Западной и Восточной Европе, вероятно, исходят от Украины, а не от России (поскольку объекты находятся слишком далеко для российских дронов). Были попытки заявить, что дроны были отправлены российскими кораблями, но даже после остановки и досмотра подозрительного судна ничего не было обнаружено. Это не остановило поток пропаганды во всех средствах массовой информации», — отмечает Брайен.

Ранее в Совфеде предположили, что диверсия на железнодорожных путях в Польше может быть связана с решением прекратить выплаты украинским беженцам.