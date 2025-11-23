Стало известно, когда Стармер покинет пост премьера

Депутаты-лейбористы все больше верят в то, что Кир Стармер в ближайшие месяцы покинет пост премьер-министра. Об этом пишут обозреватели Глен Оуэн и Дэн Ходжес в статье для Daily Mail.

Опросы показали, заметили авторы статьи, что всего 9% избирателей уверены в том, что глава кабмина сможет сохранить свой пост. Его партия расколота, считают 69% опрошенных.

По данным обозревателей, Лейбористская партия в опросах набирает всего 18% голосов и находится на одном уровне с «Зелеными».

Оуэн и Ходжес пояснили, что позиции Стармера выглядят откровенно слабыми на фоне 30% у лидера британских крайне правых Найджела Фараджа, основателя партии «Реформировать Соединённое Королевство» (Reform UK).

Избиратели настроены крайне пессимистично в свете последних заявлений правительства о планах по сокращению социальных выплат: 68% считают, что после принятия бюджета их личное положение ухудшится, а 63% — что страна станет беднее, отметили журналисты.