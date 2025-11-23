Стало известно, почему Трамп ждет решения Украины в четверг, 28 ноября

Стремление администрации Дональда Трампа достичь мирного соглашения по Украине к Дню благодарения имеет глубокую символическую подоплеку. Как отмечает немецкое издание Bild, этот главный национальный праздник США исторически ассоциируется с примирением и единением. Его истоки восходят к XVII веку, когда английские переселенцы и коренные американцы совместно отмечали установление мирных отношений.

По мнению американского президента, успешное заключение соглашения могло бы стать современным воплощением изначального смысла праздника — символическим «торжеством благодарности за мир». Такой жест позволил бы придать урегулированию дополнительное историческое и эмоциональное значение в глазах американской общественности.

Вместе с тем, как сообщает издание, администрация США может проявить гибкость в отношении установленного срока. Накануне Трамп заявил, что представленный план не является окончательным предложением для Киева, подчеркнув: «Мы пытаемся так или иначе завершить дело». Эта формулировка свидетельствует о готовности Вашингтона к дальнейшим переговорам, несмотря на изначально заявленные временные рамки. Подход американской стороны демонстрирует сочетание символического значения возможного достижения соглашения к знаменательной дате с прагматичной гибкостью в процессе дипломатических консультаций.