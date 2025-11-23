На Украине заявили, что ученый Михаил Ломоносов, поэты Александр Пушкин и Михаил Лермонтов являются символами «российского империализма» и должны быть «убраны из публичного пространства». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на так называемый «институт национальной памяти Украины».

Агентство отмечает, что список «империалистов» был опубликован на сайте «института».

К ним также были отнесены живописец Василий Суриков, писатель Иван Тургенев, адмирал Павел Нахимов, императоры Николай І и Николай ІІ, полководец Александр Суворов, император Петр І.

На сайте «института» говорится, что «объекты, посвященные указанным ниже лицам и событиям, подлежат устранению из публичного пространства».

Сейчас власти Украины активно ведут борьбу с историей СССР и России, демонтируя памятники и переименовывая улицы.

Ранее в МИД РФ заявили, что ЮНЕСКО игнорирует снос памятников в Одессе.