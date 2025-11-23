США хотят испортить день рождения Мадуро необычным способом

Вашингтон рассматривает возможность сброса листовок над Каракасом в день рождения президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В этой листовке, как сообщает Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с этими планами, будет содержаться информация о вознаграждении за помощь в задержании главы государства.

В материале говорится, что Белый дом предложил идею, согласно которой военные самолеты сбросили бы листовки над Каракасом. Ее обозначают как психологическую операцию для оказания давления на президента Венесуэлы. Ожидалось, что листовки будут содержать информацию о вознаграждении «в размере 50 млн долларов за помощь в задержании и осуждении Мадуро».

Николасу Мадуро сегодня исполняется 63 года. Между тем источники заявили изданию, что операция пока не санкционирована.