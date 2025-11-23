Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Анна Паулина Луна обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом принять мирный план урегулирования конфликта с Россией, разработанный администрацией Дональда Трампа, сообщил "Интерфакс".

"Мирное соглашение, выдвинутое президентом Трампом, это единственный путь к прекращению войны между Россией и Украиной. Это правильный путь", - заявила Луна.

Она подчеркнула, что украинцам предстоит серьезная сделка, а США поддерживают путь к миру, особенно учитывая готовность России сесть за стол переговоров.

В России осадили Зеленского

Ранее президент России Владимир Путин подтвердил, что Москва получила от Вашингтона текст плана по урегулированию, который может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования.

Российский лидер отметил, что все друзья и партнеры РФ поддержали возможные договоренности, обсуждавшиеся до встречи на Аляске.