Сотни тысяч украинцев оказались под угрозой потери легального статуса в США
Около 200 тысяч украинцев, въехавших в США как беженцы, могут лишиться своего правового статуса. Им грозит высылка из страны, сообщает Reuters.
Агентство отмечает, что гуманитарная программа, запущенная в апреле 2022 года, позволила почти 260 тысячам украинцев въехать в США.
В январе 2025 года администрация Трампа приостановила обработку заявлений и отказалась продлевать украинскую гуманитарную программу, сославшись на соображения безопасности.
После напряжённой мартовской встречи в Овальном кабинете с Владимиром Зеленским Трамп заявил, что рассматривает возможность полной отмены легального статуса украинцев.
В итоге Трамп не прекратил программу, и в мае федеральный судья обязал чиновников возобновить обработку продлений. Однако иммиграционные службы США обработали всего 1900 заявлений на продление статуса для украинцев и людей других национальностей.
«Задержки в обработке администрацией Трампа гуманитарной программы для украинцев, запущенной бывшим президентом-демократом Джо Байденом, поставили почти 200 000 человек под угрозу потери юридического статуса по состоянию на 31 марта», — пишет Reuters, ссылаясь на свой «анализ внутренних данных правительства США».