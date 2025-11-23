Сотни тысяч украинцев оказались под угрозой потери легального статуса в США

Около 200 тысяч украинцев, въехавших в США как беженцы, могут лишиться своего правового статуса. Им грозит высылка из страны, сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что гуманитарная программа, запущенная в апреле 2022 года, позволила почти 260 тысячам украинцев въехать в США.

В январе 2025 года администрация Трампа приостановила обработку заявлений и отказалась продлевать украинскую гуманитарную программу, сославшись на соображения безопасности.

После напряжённой мартовской встречи в Овальном кабинете с Владимиром Зеленским Трамп заявил, что рассматривает возможность полной отмены легального статуса украинцев.

В итоге Трамп не прекратил программу, и в мае федеральный судья обязал чиновников возобновить обработку продлений. Однако иммиграционные службы США обработали всего 1900 заявлений на продление статуса для украинцев и людей других национальностей.