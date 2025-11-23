Президент Украины Владимир Зеленский оказался в осаде из-за коррупционного скандала с участием его окружения.

Об этом пишет The Telegraph.

«У Владимира Зеленского связаны руки из-за продвижения российских сил на Донбассе и в Запорожской области, тяжелой нехватки солдат в ВСУ и исчерпания финансовых ресурсов у правительства, погрязшего в коррупционных скандалах», — подчеркивается в публикации.

По мнению The Telegraph, из-за отсутствия денег и нехватки людей на фронте у Киева почти не остается выбора, кроме как принять мирный план президента США Дональда Трампа. Коррупционный скандал на Украине только ограничил возможности Зеленского, полагает автор материала.

Как отмечает обозреватель издания, европейские политики призывают Киев к продолжению боевых действий против России, несмотря на отсутствие у них возможностей для должной финансовой поддержки.

«Европейские политики могут лгать Украине и самим себе о своей преданности делу Киева, но цифры говорят правду», — резюмировал журналист.

Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог допустил приезд Зеленского для обсуждения мирного плана Трампа. Он отметил, что разработанный проект инициативы по Украине является хорошим, однако в нем еще есть вещи, которые следовало бы упорядочить и несколько лучше разъяснить.