В ФРГ заявили о потере страной политического влияния из-за Мерца

Германия утратила влияние и значимость на международной арене благодаря некомпетентной политике канцлера Фридриха Мерца. Об этом заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель.

В соцсети Х Вайдель прокомментировала заявление канцлера Мерца о том, что ФРГ готова присоединиться к урегулированию украинского конфликта.

«Мы стремительно утратили влияние из-за посредственности и безликости Мерца. Он просто упустил шанс, когда Германия могла бы сыграть роль в достижении мира. И он даже этого не замечает», — написала политик.

Накануне Мерц заявил, что «сейчас существует шанс завершить» украинский конфликт. По его словам, Берлин готов участвовать в урегулировании конфликта и находится «в самом центре происходящего».