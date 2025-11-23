Келлог: Украине придется рассмотреть отказ от территорий

США могут подтолкнуть Киев отказаться от территорий в обмен на гарантии безопасности, рассказал журналистам спецпосланник президента США Кит Келлог. Об этом пишет РБК.

По оценке Келлога, программа «28 пунктов» — лучшее, что может сегодня получить Украина. Он добавил, что российская сторона все же может потребовать внести в плане некоторые коррективы.

«Это хороший план. В нем есть вещи, которые следует упорядочить и несколько лучше разъяснить, но мы почти пришли к этому. Думаю, когда [Владимир] Зеленский приедет в Соединенные Штаты — что он, вероятно, сделает, хотя гарантии нет — будет шанс, что этот план сочтут хорошим», — отметил спецпредставитель.

По его мнению, гарантии безопасности пропишут дополнительно к мирному соглашению по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. Он уточнил, что часть гарантий ляжет на США.

«Мы должны включить дополнительные документы, возможно, приложение, где были бы гарантии безопасности», — пояснил Келлог.

Чиновник подчеркнул, что Киеву «предстоит принять трудные решения».

Ранее сообщалось, что США представили мирный план по Украине, состоящий из 28 пунктов. В рамках плана предлагается признание Крыма, ДНР, ЛНР российскими территориями, конституционное закрепление отказа Украины от вступления в НАТО и ограничение численности ее армии до 600 тыс. человек.

Вашингтон поставил Киеву крайний срок подписания плана — 27 ноября, когда в США будут отмечать День благодарения. По данным The Washington Post, США угрожают лишить Украину поддержки, если она не подпишет соглашение до этой даты.