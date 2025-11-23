Стало известно, какие страны примут участие в консультациях по Украине

Представители Европейского союза, Великобритании, Германии и Франции примут участие в консультациях по предложенному Соединенными Штатами плану урегулирования конфликта на Украине, которые пройдут в Швейцарии.

Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на высокопоставленного европейского чиновника.

«Европейский союз и Британия примут участие в переговорах на высоком уровне. Высокопоставленные представители по безопасности от Франции и Германии также будут присутствовать на переговорах», — говорится в публикации.

ЕС, как ожидается, будут представлять глава офиса председателя Европейской комиссии Бьорн Зайберт и главный помощник главы Европейского совета Педро Лурти.

По мнению Politico, европейцы попытаются «размыть» предложение Вашингтона о признании территорий Донбасса за Россией, желая, чтобы отправной точкой переговоров о прекращении огня была текущая линия соприкосновения, однако при этом Евросоюз не рассматривают ее как основу для окончательного урегулирования.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовал новый план президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, который состоит из 28 пунктов. По его словам, документ был передан Киеву американской стороной. В нем прописываются параметры прекращения боевых действий, статус территорий, будущая модель безопасности и экономические договоренности между США, Россией и Украиной.

По данным Financial Times, украинские чиновники, ознакомившиеся с новым мирным планом США, раскритиковали его. В Киеве считают, что документ в текущем виде соответствует «максималистским» требованиям Москвы. Собеседники издания заявили, что Украина не согласится на предложенные условия без существенных правок.