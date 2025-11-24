В Конгрессе США связали план Трампа с поражениями Украины

Американский сенатор-республиканец Эрик Шмитт выступил в поддержку мирного плана президента США Дональда Трампа, объяснив его пункты поражениями Украины.

Его слова приводит газета Financial Times.

«Президент Трамп подходит [к урегулированию конфликта] как реалист — вы воспринимаете мир таким, какой он есть, а не таким, каким вы хотите его видеть. Правда заключается в том, и многие люди не хотят этого признавать, что украинцы уже давно проигрывают», — заявил политик.

По словам Шмитта, те, кто сейчас критикуют позицию Трампа, в действительности не имеют другого плана и «живут в мире иллюзий», полагая, что очередной раунд санкций, партия оружия или денежных средств помогут Украине переломить ход конфликта.

Раскрыто давление США на Украину

«Этого не произойдет», — заключил он.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио допустил, что для рассмотрения нового плана по урегулированию конфликта на Украине может понадобиться еще немного времени.