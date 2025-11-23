У внучки президента США Кеннеди диагностирован рак на последней стадии

Татьяна Шлоссберг, внучка бывшего президента США Джона Ф. Кеннеди, сообщила в субботу, что у нее диагностирован рак на последней стадии, и врач сказал ей, что жить ей осталось меньше года.

В эссе, опубликованном в журнале The New Yorker, 35-летняя женщина написала, что в прошлом году у нее был диагностирован острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) с редкой мутацией, известной как инверсия 3, генетическая аномалия, обнаруживаемая менее чем в 2% случаев ОМЛ.

Врачи обнаружили рак вскоре после того, как Шлоссберг родила дочь в мае 2024 года, сообщает CNN.

“Я не могла поверить, что они говорят обо мне, — написала Шлоссберг. – Накануне я проплыла милю в бассейне, будучи на девятом месяце беременности. Я не была больна. Я не чувствовала тошноты. На самом деле я был одним из самых здоровых людей, которых я знал”.

В своем эссе Шлоссберг описывает изнурительный процесс лечения, который включал в себя несколько курсов химиотерапии, две пересадки костного мозга и участие в двух клинических испытаниях. Шлоссберг сказала, что в сентябре у нее также была диагностирована форма вируса Эпштейна-Барра, которая “поразила мои почки”, и ей пришлось заново учиться ходить.

“Во время последнего клинического испытания мой врач сказал мне, что он может продлить мне жизнь, может быть, на год”, - написала она.

Татьяна Шлоссберг, журналист-эколог, является второй дочерью бывшего посла США Кэролайн Кеннеди и дизайнера Эдвина Шлоссберга. У Татьяны Шлоссберг и ее мужа Джорджа Морана есть 3-летний сын и годовалая дочь.

Шлоссберг сказала, что ее брат и сестра — кинорежиссер Роуз и Джек, который ранее в этом месяце объявил о выдвижении своей кандидатуры в Конгресс, — помогали растить ее детей и “непоколебимо держали меня за руку, пока я страдала, стараясь не показывать свою боль и грусть, чтобы защитить меня от этого”.

Женщина описала проходя курс лечения, ее двоюродный брат Роберт Ф. Кеннеди-младший был утвержден на посту министра здравоохранения и социальных служб США после того, как “баллотировался в президенты как независимый кандидат, но в основном ставил в неловкое положение меня и остальных членов моей семьи”.

Она сказала, что врачи медицинского центра Ирвинга Пресвитерианского/Колумбийского университета в Нью-Йорке, где она проходила лечение, не знали, пострадают ли они после того, как администрация Трампа лишит Колумбийский университет федерального финансирования.

“Внезапно система здравоохранения, на которую я полагался, почувствовала напряжение и шаткость”, - написал Шлоссберг.

Позже университет заключил сделку с администрацией Трампа о восстановлении финансирования.

Шлоссберг сказала, что сожалеет о том, что история ее семьи пополнилась трагедиями, которые включают убийство президента Джона Ф. Кеннеди в 1963 году и убийство ее двоюродного деда, бывшего генерального прокурора Роберта Ф. Кеннеди, в 1968 году.