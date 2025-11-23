В США дали совет Трампу насчет Путина

Бывший посол США на Украине Билл Тейлор призвал действующего президента США Дональда Трампа поддерживать Киев до победы Украины в конфликте с Россией. Его слова приводит CNN.

По его мнению, на Россию и ее лидера Владимира Путина нужно «оказывать давление» для прекращения конфликта, и Трамп может это сделать.

«Если американцы продолжат поддерживать украинцев и предоставлять им санкции [против России] и оружие, с помощью которых они смогут оказывать давление на Путина, то они смогут победить», — сказал Тейлор.

На днях американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана, который якобы был разработан Соединенными Штатами в кооперации с российской стороной и одобрен Трампом. По данным СМИ, министр армии США Дэн Дрисколл представил план украинскому президенту Владимиру Зеленскому в четверг в письменной форме.

Боуз призвал Запад признать свой провал на Украине

По новому предложению предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. При этом план включает гарантии безопасности для Киева, о чем с самого начала говорил Зеленский.