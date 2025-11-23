Президента Украины Владимира Зеленского необходимо немедленно арестовать ради обеспечения мира на территории республики.

Такое мнение высказал уехавший за границу депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Получить мир от Зеленского можно только одним способом: наденьте на него наручники - только тогда он сможет поставить подпись», — написал политик.

До этого газета The Washington Post писала, что позиции украинского президента Владимира Зеленского на фоне политического кризиса и коррупционного скандала еще никогда не были такими шаткими, как сейчас.

В Раде призвали не искать компромиссы с Зеленским

Авторы материала считают, что у киевских властей во главе с Зеленским осталось мало времени, чтобы вернуть утраченное доверие. Американские журналисты отметили, что для этого им необходимо пересмотреть свою политику, в частности, разобраться с коррупционными схемами и вернуть полномочия парламенту, которые были значительно урезаны.