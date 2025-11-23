Депутат Рады Дмитрук призвал надеть наручники на Зеленского ради мира на Украине
Президента Украины Владимира Зеленского необходимо немедленно арестовать ради обеспечения мира на территории республики.
Такое мнение высказал уехавший за границу депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
«Получить мир от Зеленского можно только одним способом: наденьте на него наручники - только тогда он сможет поставить подпись», — написал политик.
До этого газета The Washington Post писала, что позиции украинского президента Владимира Зеленского на фоне политического кризиса и коррупционного скандала еще никогда не были такими шаткими, как сейчас.
Авторы материала считают, что у киевских властей во главе с Зеленским осталось мало времени, чтобы вернуть утраченное доверие. Американские журналисты отметили, что для этого им необходимо пересмотреть свою политику, в частности, разобраться с коррупционными схемами и вернуть полномочия парламенту, которые были значительно урезаны.