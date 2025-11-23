Келлог спрогнозировал действия России в рамках мирного плана Трампа по Украине

Российское руководство может потребовать внести в новый мирный план США по Украине изменения.

Такое мнение выразил спецпосланник американского лидера Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

«Я думаю, Россия <…> выдвинет некоторые требования, потребует внести некоторые изменения в документ», — сказал он.

До этого президент РФ Владимир Путин сообщил, что новый план США по Украине обсуждался еще до российско-американского саммита в Анкоридже. По его словам, в ходе этих контактов Вашингтон просил Москву «пойти на определенные компромиссы» и проявить гибкость. После саммита план был доработан, однако переговоры были поставлены на паузу из-за отказа Украины, уточнил президент.

Российский лидер заявил, что Москва уже получила текст нового документа, состоящего из 28 пунктов, но пока не обсуждала его с Вашингтоном из-за позиции Киева и европейских стран, которые, судя по всему, до сих пор «мечтают нанести РФ стратегическое поражение». Путин отметил, что Россия готова завершить конфликт мирным путем, но, если Украина и Европа откажутся, Москву такой исход также устраивает, поскольку это ведет к достижению целей СВО в ходе вооруженной борьбы.