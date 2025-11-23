Бывший советник Трампа раскритиковал мирный план по Украине

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал план американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет The Hill.

По его словам, «русские сами не смогли бы составить договор лучше». Болтон подчеркнул, что считает мирный план Трампа «предательством Украины». Он также высмеял тех, кто заявлял, что президент США изменил свою позицию и будет поддерживать Киев.

«Он [Трамп] хочет заключить сделку, и это часть его борьбы за Нобелевскую премию мира», — сказал Болтон.

На днях американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана, который якобы был разработан Соединенными Штатами в кооперации с российской стороной и одобрен Трампом. По данным СМИ, министр армии США Дэн Дрисколл представил план украинскому президенту Владимиру Зеленскому в четверг в письменной форме.

По новому предложению предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. При этом план включает гарантии безопасности для Киева, о чем с самого начала говорил Зеленский.