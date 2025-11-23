Президент США Дональд Трамп назвал предателями и обвинил в подстрекательстве к мятежу конгрессменов-демократов из-за призывов к американским военным не повиноваться его приказам.

Об этом он написал на своей странице в Truth Social.

«Предатели, которые приказали военным не подчиняться моим приказам, должны быть сейчас в тюрьме, а не бросаться по сетям фейковыми новостями, пытаясь объяснить, что то, что они сказали, было допустимо. Это не было допустимо, и никогда не будет! Это был призыв к мятежу личного ранга, а подстрекательство к мятежу — это серьёзное преступление. Другой интерпретации сказанного ими быть не может!» — написал глава США.

Он также добавил, что с его словами согласны «многие великие юристы».