Макрон призвал «пересмотреть» мирный план Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мирный план американского лидера Дональда Трампа является хорошей основой для работы, однако его нужно «пересмотреть».

Об этом сообщает Reuters.

«Он хорош тем, что предлагает мир и признает важные элементы по вопросам суверенитета, гарантий безопасности. Но это основа для работы, которую нужно пересмотреть, как мы это сделали прошлым летом, потому что этот план, во-первых, не был согласован с европейцами», — сказал Макрон.

По его словам, многие вещи, указанные в плане Трампа, касаются в первую очередь европейцев. Речь идет о замороженных активах России и евроинтеграции Украины, уточнил президент Франции. Макрон подчеркнул, что некоторые вещи «не могут быть просто американским предложением» и требуют более широких консультаций.

На днях американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана, который якобы был разработан Соединенными Штатами в кооперации с российской стороной и одобрен Трампом. По данным СМИ, министр армии США Дэн Дрисколл представил план украинскому президенту Владимиру Зеленскому в четверг в письменной форме.

По новому предложению предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. При этом план включает гарантии безопасности для Киева, о чём с самого начала говорил Зеленский.