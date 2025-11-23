Рубио высказался об отказе от мирного плана по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио отверг сообщения об отречении от мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию кризиса на Украине. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

По словам чиновника, предложенная Вашингтоном инициатива является прочной основой для переговоров. Он подчеркнул, что «план основывается на вкладе с российской стороны».

Между тем, Рубио добавил, что также документ «основывается на прошлом и продолжающемся вкладе со стороны Украины».

Ранее сообщалось, что многие высокопоставленные лица Госдепартамента и Совета национальной безопасности США не были в курсе разработки мирного плана главы Белого дома Дональда Трампа. Источники рассказали, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер обошли процесс межведомственного согласования.

Не так давно администрация лидера США представила новую версию мирного плана по урегулированию украинского конфликта. Проект содержит 28 пунктов — в нем говорится об отказе Киева от вступления в НАТО и признание за Россией Крыма, Донецкой и Луганской народных республик и ряда других территорий.