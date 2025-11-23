США предупредили об опасности полетов над Венесуэлой

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США выпустило официальное предупреждение об опасности полетов в районе Венесуэлы. Соответствующее извещение (НОТАМ) было распространено среди авиакомпаний и воздушных служб, а также опубликовано на сайте ведомства.

Предупреждение действует до 19 февраля 2026 года. Поясняется, что из-за усилившейся военной активности в регионе может появиться угроза для воздушных судов на всех высотах. «Хотя Венесуэла никогда не выражала намерения атаковать гражданскую авиацию, вооруженные силы республики располагают современными истребителями и многочисленными системами вооружения, способными достигать или превышать высоты полета гражданских самолетов», — указали в FAA.

Ранее источники в американской администрации сообщили, что Соединенные Штаты готовятся в ближайшие дни перейти к новой фазе операций против Венесуэлы. Согласно имеющейся информации, доподлинно не известно, когда именно президент США Дональд Трамп принял решение о начале подобных операций и каков будет их масштаб, но они могут начаться уже в ближайшие дни. Тайные операции, по данным американских чиновников, станут лишь «первой частью новых мер против» президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

При этом среди прочего рассматривалась возможность попытки его свержения.