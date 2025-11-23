Лукашенко поздравил главу Венесуэлы с 63-летием

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил венесуэльского коллегу Николаса Мадуро с 63-летием и назвал его борцом за свободу и суверенитет Боливарианской Республики.

В поздравлении Лукашенко, текст которого приводит его пресс-служба, отмечается, что Мадуро сохраняет верность народу Венесуэлы.

«Политическая мудрость, высокий патриотизм и верность народу определили ваш жизненный путь борца за свободу и суверенитет Венесуэлы», — отметил белорусский лидер.

Ранее глава Министерства иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль сообщил, что Мадуро получил письмо с поздравлениями от президента России Владимира Путина.