Рубио подтвердил, что мирный план по Украине разработали США

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио назвал предложенный Вашингтоном план прочной основой для переговоров по украинскому урегулированию.

"Мирное предложение разработано США. Оно выдвинуто в качестве прочной основы для продолжающихся переговоров", - написал Рубио 22 ноября в X. По его словам, "план основывается на вкладе с российской стороны". "Но он также основывается на прошлом и продолжающемся вкладе со стороны Украины", - добавил шеф американского внешнеполитического ведомства. Как информировало агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепа, Рубио в субботу вылетел из Вашингтона в Женеву, где 23 ноября намечены консультации представителей ведущих стран ЕС, а также США и Украины по предложенному Вашингтоном плану урегулирования.

Ранее 22 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинутый Вашингтоном план не является "окончательным предложением" Киеву. При этом в случае отказа Киева принять его Трамп предложил Зеленскому "продолжать биться изо всех сил".

Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.