США не хотят повторения ситуации с Минскими соглашениями

Власти США, работая над урегулированием украинского конфликта, ставят перед собой задачу не допустить повторения ситуации с Минскими соглашениями.

С таким заявлением выступил в эфире телеканала Fox News специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог.

«Мы не хотим, чтобы история повторяла себя», — сказал он.

Кроме того, Келлог заявил о намерении президента США Дональда Трампа довести до конца работу по урегулированию конфликта на Украине.