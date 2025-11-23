Келлог заявил о необходимости проведения президентских выборов на Украине

Проведение выборов на Украине является необходимым процессом, который успокоить местных жителей. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог, комментируя положения плана Вашингтона по урегулированию украинского конфликта.

© Газета.Ru

"В плане есть пункт, который, я думаю, тоже важен, — о проведении выборов. В нем довольно четко говорится, что Украина должна провести выборы в течение 100 дней. Вероятно, можно уложиться примерно в 90 дней, судя по тому, что говорили люди, с которыми я разговаривал", — сказал спецпредставитель американского лидера.

По его словам, на Украине должны их провести, чтобы "успокоить" украинский народ и "свободный мир". "Это одно из условий плана", - добавил Келлог.