Украинский институт назвал Сурикова пропагандой "российского империализма"

На Украине назвали художника Василия Сурикова лицом, якобы прославлявшим "российский империализм". Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы украинского Института национальной памяти. Власти Украины в рамках закона о декоммунизации должны убрать из публичного пространства все объекты, связанные с именем живописца.

© Газета.Ru

В ноябре на Украине признали пропагандой "российского империализма" личность ученого Михаила Ломоносова и все связанные с его именем объекты в стране. В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Институт национальной памяти Украины является главным источником дезинформации в этой стране.

Демонтаж памятников, связанных с российской и советской историей, а также переименования улиц начались на Украине в 2015 году. В республике активно начали демонтировать памятники императрице Екатерине Второй, полководцу Александру Суворову, поэту Александру Пушкину, героям Великой Отечественной войны и т.д.