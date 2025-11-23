Экс-президент Бразилии пытался вскрыть электронный браслет паяльником

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, находясь под домашним арестом, признался, что пытался вскрыть электронный браслет на ноге. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опубликованное видео с заявлением политика. По данным агентства, бывший бразильский лидер с помощью паяльника попытался вскрыть электронный браслет, однако не пояснил причин своих действий.

Стражи порядка обнаружили значительные повреждения устройства и заменили его. Судья Верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораис предоставил адвокатам политика ровно сутки на объяснение этого нарушения перед высшей инстанцией.

12 сентября Верховный федеральный суд Бразилии приговорил Болсонару к 27 годам и 3 месяцам тюрьмы. Его обвиняют в заговоре с целью государственного переворота. Решение суда о признании бывшего бразильского президента виновным поддержали трое из пяти судей Верховного суда. По версии следствия, среди заговорщиков были члены правительства Болсонару, а также представители разведки и вооруженных сил. Обвинения предъявлены 35 фигурантам.