Трамп обеднел

Состояние президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с сентября 2025 года уменьшилось на 1,1 миллиарда долларов и составляет 6,2 миллиарда долларов. Об этом сообщило издание Forbes.

По его данным, сокращение произошло из-за снижения стоимости акций компании Trump Media & Technology Group, которые в сентябре торговались в районе 17 долларов. В настоящее время одну акцию фирмы можно приобрести за 10,3 доллара, сказано в статье.

Глава США находится на 595-м месте в рейтинге миллиардеров Forbes.

В сентябре журнал сообщал, что состояние Трампа увеличилось на три миллиарда за год. Рост был обусловлен инвестициями в криптовалютные проекты.

Долларового миллионера можно вычислить по его внешнему виду, потому что состоятельные люди обычно одеваются скромнее других и предпочитают не вычурные, а функциональные наручные часы. Об этом рассказала основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким на бизнес-форуме «Поколение».

Татьяна Ким, по данным журнала Forbes, в 2025 году стала самой богатой россиянкой. Всего за год количество женщин-миллиардеров в рейтинге возросло до девяти человек, что является рекордным значением.