У Африки появились надежды относительно России

Страны Африки намерены развивать торговые отношения с Россией, заявил на полях G20 генсек Африканской континентальной зоны свободной торговли (AfCFTA) Вамкеле Мене. Его цитирует РИА Новости. Мене выразил надежду на более интенсивные контакты с РФ.

"На данный момент нет каких-либо препятствий для этого, необходимо лишь выработать юридические рамки для сотрудничества", - сказал генсек.

Соглашение ~AfCFTA~ было подписано весной 2018 года. Его заключили 54 африканские страны. Соглашение получило законную силу 7 июля 2019 года, а зона фактически заработала с 1 июля 2020 года. Договоренности направлены на создание общего континентального рынка, который углубит экономическую интеграцию в Африке.

Саммит G20 проходит в Йоханнесбурге с 22 по 23 ноября. Все сессии и двусторонние встречи проходят в закрытом формате, без доступа СМИ. Российскую делегацию возглавляет Орешкин.