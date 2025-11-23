В США заявили о запланированных переговорах с РФ по мирному плану Трампа

Встреча между делегациями России и США для обсуждения предлагаемого мирного плана президента США Дональда Трампа уже запланирована. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, она произойдет «довольно скоро», однако не в швейцарской Женеве.

Ранее сообщалось, что украинская делегация прибыла в Швейцарию для обсуждения мирного плана Трампа.

До этого американский лидер заявил, что мирный план по Украине не является окончательным. По его словам, США пытаются закончить конфликт «тем или иным образом».