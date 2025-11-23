Глава киевского режима Владимир Зеленский может не пережить столкновения с ультранационалистами, разгневанными коррупционными скандалами, а также неудачами Вооружённых сил Украины на фронте.

Такую точку зрения высказал корреспондент телеканала Die Welt Кристофер Ваннер. Он отметил, что Зеленский не может так просто исправить возникший в его политике дисбаланс, способный вылиться в серьёзные беспорядки и столкновения с ультранационалистами.

«...И вопрос в том, переживёт ли Зеленский подобное в политическом плане», — отметил Ваннер.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Зеленский рискует потерять доверие на Украине на фоне коррупционного скандала.