Член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида) обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом принять предложенный Вашингтоном план урегулирования украинского конфликта. Соответствующее заявление она опубликовала в социальной сети X. Также конгрессвумен отметила, что мирная сделка президента Соединенных Штатов Дональда Трампа является "единственным путем" к завершению конфликта. В пятницу глава Белого дома заявил, что Киев должен согласиться на американский мирный план до 27 ноября. На днях американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана, который якобы был разработан Соединенными Штатами в кооперации с российской стороной и одобрен Трампом. По данным СМИ, министр армии США Дэн Дрисколл представил план Зеленскому в четверг в письменной форме. По новому предложению предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. При этом план включает гарантии безопасности для Киева, о чем с самого начала говорил Зеленский.