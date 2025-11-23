В России ответили на угрозы Литвы заблокировать транзит в Калининград

Кроме того, в Вильнюсе не исключили повторного закрытия границы с Белоруссией. В Литве планируют ограничить транзит в Калининград и вновь закрыть границы с Белоруссией. При этом в России считают, что своими действиями Вильнюс «накажет сам себя», и ситуация никак не отразится на российских перевозчиках. ЛИТВУ НА ЗАМОК? Накануне глава правящей Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Миндаугас Синкявичюс заявил, что Вильнюс хочет ограничить транзит в Калининград в качестве меры для давления на Москву и Минск. При этом политик не исключил, что Литва введет и другие меры, в том числе — очередное закрытие границы с Белоруссией. Кроме того, Синкявичюс заявил, что, если якобы контрабанда сигарет из Белоруссии не прекратится, а фурам, пока оставшимся там, не предоставят возможности вернуться в Литву, Вильнюс тоже может рассмотреть вопрос об ограничении транзита в Калининград. «Транзит на территорию российского анклава, а также его приостановка в той или иной форме должны координироваться в рамках ЕС. Это, наверное, не одностороннее решение, но это возможная мера из разряда самых жестких», - приводит слова Синкявичюса «Sputnik Литва». В конце октября 2025 года правительство Литвы объявило о закрытии на месяц, до 30 ноября (до 01:00 по московскому времени 1 декабря – прим. НСН), пропуска транспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Тогда работу прекратил пункт пропуска «Шальчининкай» («Бенякони»), а «Мядининкай» («Каменный Лог») работал с серьезными ограничениями. В Вильнюсе свое решение объяснили «инцидентами» с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. Позже Литва все же разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц, а потом и вовсе открыла КПП раньше заявленного срока — уже 20 ноября. Однако после этого Литва бездоказательно начала обвинять Белоруссию в том, что она якобы не выпускает литовские грузовики. «Хочется верить, что это, пожалуй, больше бюрократия, а не какая-то поза с открытием, но мы все равно будем удерживать ваших перевозчиков и не дадим им уехать. Хочется верить, что это вопрос нескольких дней, и он будет решен», - добавил Синкявичюс. 22 ноября правительство Белоруссии уточнило условия передвижения литовских полуприцепов и прицепов по стране, прописав, что это возможно при работающих пунктах пропуска «Бенякони», «Каменный Лог» и для совершения грузовых операций в специальных местах. «НАКАЗАЛИ САМИ СЕБЯ» При этом президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин в беседе с НСН заметил, что решением закрыть границу с Белоруссией Литва наказала сама себя. «Есть финансовые потери. Водители живут в машинах, топливо тратится, товары, которые должны были привезти, не появились своевременно, могли испортиться или даже не попасть на прилавок. На российских перевозчиках это никак не скажется, так как нас вообще не пускают на территорию Евросоюза. Сообщение с Калининградом — паромное. Получается, что Литва просто наказала свои собственные компании», - отметил он. В Государственном таможенном комитете Белоруссии сообщили, что после закрытия Литвой границы в Белоруссии действительно оказались заблокированы почти пять тысяч литовских грузовиков. Однако Матягин подчеркнул, что эта ситуация не повлияет на российских перевозчиков. «В свое время литовским грузовикам разрешили довозить груз до границы, а потом его передавать. Видимо, пришла пора полностью лишить их такой возможности. Пусть перевозят грузы по Евросоюзу. Нечего им делать ни в Беларуси, ни в России. Подобные действия аукнутся литовцам и всему Евросоюзу в принципе. У нас страна огромная, мы-то можем и в другие страны ездить. А вот им, чтобы проехать, допустим, в Казахстан, нужно огромный круг сделать. Для российских перевозчиков никаких последствий не будет. Мы уже давно через Литву, Латвию, Эстонию не ездим. Нам запрещают», - добавил он в беседе с НСН. Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что Россия готова поставлять энергию в Прибалтику, но эти страны сами выбрали дорогой и неэффективный вариант, а теперь обвиняют во всем Москву.