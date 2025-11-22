Аэропорт Эйндховена приостановил работу из-за дронов

Движение гражданских и военных самолетов приостановлено из-за нескольких замеченных дронов у аэропорта Эйндховена, сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.

Брекелманс сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что на месте работают подразделения военной полиции, также были приведены в готовность специальные средства для борьбы с беспилотниками.

«Дополнительное расследование проводится, и мы примем меры, если это потребуется», – заверил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военная полиция Нидерландов начала проверку после появления подозрительного дрона над авиабазой Гилзе-Рейен на юге страны. В других странах также жалуются на проблемы с дронами у аэропортов. В аэропорту Льежа были приостановлены полеты из-за появления трех неизвестных дронов.

Работа аэропорта Брюсселя была приостановлена на 30 минут из-за неопознанных беспилотников. Работа аэропорта Ганновера была остановлена из-за появления дрона. Движение самолетов в аэропорту Бремена было временно прервано после того, как вблизи аэропорта заметили БПЛА.