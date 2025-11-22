Болгария раскрыла отношение к плану Трампа по Украине

Болгария поддерживает усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Росен Желязков в социальной сети X.

«Мы высоко ценим и поддерживаем усилия президента США Дональда Трампа по достижению справедливого, долгосрочного и устойчивого мира на Украине», — подчеркнул политик.

Ранее администрация Трампа разработала мирный план по Украине, состоящий из 28 пунктов. В частности, он включает в себя отказ Киева от вступления в НАТО и признание за Россией Крыма, Донецкой и Луганской народных республик и ряда других территорий.

Российский лидер Владимир Путин, комментируя американскую инициативу, заявил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования конфликта на Украине. Его украинский коллега Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил о намерении предлагать альтернативы мирному плану Вашингтона.