США пригрозили ухудшить условия мирного плана для Украины

Американские чиновники заявили союзникам по Североатлантическому альянсу, что в случае, если Украина не согласится в ближайшие дни подписать план Соединенных Штатов по урегулированию конфликта, Вашингтон ужесточит условия сделки для Киева. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на источники.

Временный поверенный в делах США в Киеве Джули Дэвис на встрече с участием представителей государств НАТО сообщила, что у Украины нет выбора.

«Идеальной сделки не бывает, но ее нужно заключить как можно скорее», — привел слова министра армии США Дэна Дрисколла один из участников встречи.

При этом Дрисколл не стал уточнять, соответствуют ли 28 пунктов плана США тем, которые опубликованы в СМИ, однако он отметил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп «хочет мира сейчас».

Один из источников газеты назвал прошедшую встречу «кошмарной». Он утверждает, что США аргументировали необходимость подписания мирного договора тем, что у Украины «нет карт».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал хорошим план США по урегулированию конфликта на Украине, но отметил, что его необходимо доработать. Он отметил, что американский план направлен на достижение мира и содержит пункты о суверенитете и гарантиях безопасности, однако является лишь основой для дальнейшей работы.