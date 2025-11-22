Ключевые фигуры администрации США не знали о плане Трампа по Украине

Ключевые чиновники американской администрации оказались не посвящены в подготовку мирного плана по Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Уточняется, что документ разрабатывался без «серьезного межведомственного участия» со стороны США, ключевые лица не были в курсе вплоть до последнего момента. В работе над инициативой Вашингтона, к примеру, не принимал участие в том числе госсекретарь США Марко Рубио, говорят источники издания.

По их утверждению, над планом работали спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Согласно нему, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. При этом взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что лидеры ЕС и официальные лица США встретятся в Женеве, чтобы обсудить детали мирного плана по Украине. Он призвал поговорить об урегулировании украинского кризиса «как можно скорее».