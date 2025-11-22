Sky: Стармер обсудил с Трампом мирный план по Украине

ТАССиещё 6

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждался американский план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя канцелярии главы британского правительства.

© Global Look Press

По его словам, лидеры поручили своим переговорным командам продолжить обсуждение плана по Украине на встрече в Женеве 23 ноября. Отмечается, что перед разговором с Трампом Стармер позвонил Владимиру Зеленскому. Представитель британского премьера добавил, что 23 ноября Стармер и Трамп рассчитывают провести еще один телефонный разговор.

Ранее британский премьер в интервью телеканалу Sky News подтвердил, что 23 ноября в Женеве пройдут переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием представителей США, Украины и стран Европы.